Майбутня перша леді Меланія Трамп. Фото:

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Дружина Дональда Трампа Меланія житиме у Білому домі разом із чоловіком під час його президентського терміну.

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Майбутня перша леді США переїде до Білого дому попри те, що їй це не до душі. А «Трамп-тауер» на Манхеттені та клуб «Mar-a-Lago» у штаті Флорида знову стануть другим будинком для президентської родини. Про це сам Трамп розповів журналу Time, який нещодавно назвав його людиною року, передає Bild.

За інформацією видання, під час першого терміну Трампа Меланія у перші кілька місяців залишалася у Нью-Йорку із сином Берроном. Ходили чутки, що начебто Білий дім «недостатньо розкішний» для неї. Перша леді переїхала в головну резиденцію президента США лише після того, як запитань від американського суспільства стало ще більше.

Також зазначається, що нещодавно в інтерв’ю Fox News Меланія Трамп заявила, що цього разу з переїздом все буде інакше, ніж у 2017 році.

Сьогодні ти вже знаєш, що тобі треба збудувати та яких людей найняти, — зазначила вона.

Майбутня перша леді наголосила, що вона хоче позбавити Білий дім всього, що залишить після себе її попередниця Джилл Байден.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп став «Людиною року 2024» за версією американського журналу Time. Видання наголосило, що «політичне переродження Трампа не має собі рівних в історії Америки».

Джерело: Bild