Окупанти вигадали ще одну схему «віджимання» майна в українців — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n202157-okupanty-vygadaly-sche-odnu-shemu-vidjymannya-mayna-v-ukrayinciv-cns.htmlРакурс
Апетити російських загарбників щодо майна українців на тимчасово окупованих територіях тільки зростають. Тож росіяни вигадали ще одну схему, спрямовану на «віджимання» нерухомості.
Про це сьогодні, 14 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
У тимчасово окупованому Мелітополі кремлівські прихвостні вирішили «перерахувати» борги за комунальні послуги місцевих мешканців. І відлік пішов від початку приходу руського міра у місто попри обіцянки про списання несплат, — вказано в повідомленн.
Зазначається, що в результаті таких дій окупантів у місцевих жителів намалювалися захмарні суми, які вони неспроможні оплатити.
Відповідно за борги росіяни накладатимуть арешти на помешкання та конфісковуватимуть на користь «молодой республікі», — зазначають у ЦНС.
У ЦНС наголошують, що всі правові документи, видані рф, не мають юридичної сили, а власники житла станом на 24 лютого 2022 року зберігають свої права на майно, незважаючи на документи, які можуть видати окупанти.