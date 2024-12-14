Апетити російських загарбників щодо майна українців на ТОТ зростають

https://racurs.ua/ua/n202157-okupanty-vygadaly-sche-odnu-shemu-vidjymannya-mayna-v-ukrayinciv-cns.html

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Апетити російських загарбників щодо майна українців на тимчасово окупованих територіях тільки зростають. Тож росіяни вигадали ще одну схему, спрямовану на «віджимання» нерухомості.

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Про це сьогодні, 14 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У тимчасово окупованому Мелітополі кремлівські прихвостні вирішили «перерахувати» борги за комунальні послуги місцевих мешканців. І відлік пішов від початку приходу руського міра у місто попри обіцянки про списання несплат, — вказано в повідомленн.

Зазначається, що в результаті таких дій окупантів у місцевих жителів намалювалися захмарні суми, які вони неспроможні оплатити.

Відповідно за борги росіяни накладатимуть арешти на помешкання та конфісковуватимуть на користь «молодой республікі», — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що всі правові документи, видані рф, не мають юридичної сили, а власники житла станом на 24 лютого 2022 року зберігають свої права на майно, незважаючи на документи, які можуть видати окупанти.