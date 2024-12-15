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Ракурс
В Україні продовжуються відключення електроенергії, фото:

Нові графіки відключень 16 грудня діятимуть з 7.00 до 20.00 — Укренерго

15 гру 2024, 18:59
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В Україні завтра, 16 грудня, розпочнуть застосовувати нові графіки обмеження споживання електроенергії, котрі передбачатимуть можливість відключення не лише цілої, а й половини черги.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що для побутових споживачів 16 грудня час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 07.00 — 08.00 — одна черга відключень;
  • 08.00 — 12.00 — дві черги відключень;
  • 12.00 — 15.00 — півтори черги відключень;
  • 15.00 — 17.00 — дві черги відключень;
  • 17.00 — 19.00 — півтори черги відключень;
  • 19.00 — 20.00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 07.00 до 21.00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах, — наголошують в «Укренерго».

Нагадаємо, раніше в Україні анонсували запровадження з 16 грудня уніфікованих графіків відключень для всієї країни — кожну групу поділять на дві підгрупи.

Джерело: Ракурс


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