Омбудсмен отримав майже 2 тис. скарг на військові частини. Фото:

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З 2022 року українські бійці надіслали уповноваженому Верховної Ради з прав людини 1 тис. 964 скарги на військові частини.

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Зокрема, у 2022 році військові надіслали 435 звернень до омбудсмена, з яких у 136 органом-порушником було зазначено військові частини. А в 2023 році Дмитро Лубінець отримав 2 тис. 779 листів від військових, серед них 792 — скарги на частини. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на відповідь на запит Секретаріату омбудсмена.

А за 11 місяців цього року бійці ЗСУ зверталися до омбудсмена 3 тис. 807 разів, з яких 1 тис. 36 скаржилися на військові частини.

Зазначається, що цьогоріч у першому півріччі до омбудсмена надійшло майже вдвічі більше звернень від військових (в яких органом-порушником зазначено частини), ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що чоловіки, які є громадянами України, можуть отримати паспорт лише за наявності військово-облікового документа. Це стосується, як тих, хто перебуває в межах країни, так і тих, хто за кордоном.

Джерело: «Українська правда»