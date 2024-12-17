Суддя відхилив клопотання Трампа про скасування вироку у справі про підкуп порнозірки

Дональд Трамп, фото: PICRYL

https://racurs.ua/ua/n202251-suddya-vidhylyv-klopotannya-trampa-pro-skasuvannya-vyroku-u-spravi-pro-pidkup-pornozirky.html

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У Нью-Йорку суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання обраного президента США Дональда Трампа про скасування йому обвинувального вироку у справі про підкуп порнозірки Стормі Деніелс.

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Відповідне рішення нью-йоркський суддя ухвалив попри рішення Верховного суду США про широкий президентський імунітет, повідомляє CNN.

Таким чином, рішення Мерчана відхилило один з декількох шляхів, якими скористалися адвокати Трампа, намагаючись скасувати травневий вердикт про визнання Трампа винним за 34 пунктами фальсифікації бізнес-звітності.

Мерчан написав, що рішення Верховного суду про те, що Трамп має отримати широкий імунітет за офіційні дії під час перебування на посаді, не означає, що вирок має бути скасовано, і ухвалив, що докази, подані окружною прокуратурою Манхеттена, не пов’язані з офіційною поведінкою Трамп на посаді президента.

На думку судді, докази, які оскаржували адвокати, «повністю відносяться до неофіційної поведінки» і не повинні підпадати під імунітет.

Суд пришйов до висновку, що якщо і було допущено помилку при поданні оскаржуваних доказів, то вона була нешкідливою у світлі переважної кількості доказів провини, — наголосив Мерчан.

Навіть якби суд дійшов висновку, що докази, що оскаржують, являють собою офіційні дії під егідою рішення Трампа, а це не так, клопотання відповідача все одно відхиляється, оскільки подання оскаржуваних доказів є нешкідливою помилкою, і жодної процесуальної помилки не відбулося, — додав він.

Прес-секретар перехідного періоду Трампа Стівен Чунг заявив, що рішення Мерчана «є прямим порушенням рішення Верховного суду про імунітет та інших давніх судових практик».

Адвокати Трампа, ймовірно, подадуть апеляцію на рішення Мерчана — одне з кількох потенційних клопотань про закриття справи, яке може затягнути розгляд справи на місяці або навіть роки.

Також Мерчан все ще має винести рішення щодо аргументу Трампа про те, що його статус президента є «юридичною перешкодою» для подальшого кримінального провадження, і в результаті справа має бути закрита.

Трампу ще не винесено вирок після того, як його засудили в травні. Прокурори вже погодилися з тим, що обраний президент не буде засуджений, поки він перебуває на посаді, але окружна прокуратура стверджує, що обвинувальний вирок має залишатися в силі, незважаючи на те, що він був винесений у травні.

За словами прокурорів, хоча вирок може бути відкладений або змінений, повне скасування обвинувального вироку суду присяжних було б невиправданим «крайнім заходом».

Нагадаємо, у травні цього року суд присяжних Мангеттена визнав Трампа винним за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації щодо платежів його тодішньому адвокату Майклу Коену для відшкодування 130 тис. дол. виплачених порнозірці Стормі Деніелс, щоб вона перед президентськими виборами 2016 року не розповідала про їхні стосунки.

Згодом Верховний суд США постановив, що Трамп може претендувати на «певний імунітет» від кримінального переслідування за дії, які він вчинив під час свого президентства.

Джерело: CNN