СБУ затримала найбільшу мережу агентів рф, яка спеціалізувалася на «полюванні» за F-16 в Україні

https://racurs.ua/ua/n202254-specializuvalasya-na-poluvanni-za-f-16-v-ukrayini-sbu-vykryla-12-shpyguniv-ta-agentiv-rf.html

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Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу головного управління генштабу Збройних сил росії (відомого як гру). Зловмисники шпигували за Силами оборони одразу у п’ятьох регіонах України.

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За результатами спецоперації викрито 12 російських агентів та їхніх інформаторів. Частина із них — дезертири, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ, а коли переховувалися від правосуддя, були завербовані російською спецслужбою.

Учасники ворожого осередку діяли окремо один від одного і замикалися на резидента (керівника) агентурної групи, який знаходився на Дніпропетровщині. Для конспірації він використовував підроблені «документи прикриття», на кшталт фейкового «посвідчення волонтера» та «активіста-антикорупціонера».

До співпраці з агресором він залучив спільників із Запоріжжя, а також Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей.

У цих регіонах фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де, за версією рашистів, могли базуватися літаки F-16.

Окремим завданням ворожої агентури було встановлення адрес компаній, які залучені до виробництва засобів радіоелектронної боротьби проти російських дронів.

Для отримання розвідданих фігуранти «втемну» використовували своїх знайомих, зокрема українських військових, які перебували у прифронтових регіонах України.

У разі одержання попередніх відомостей агенти виходили на місцевість для проведення дорозвідки поблизу потенційних цілей. Спочатку учасники агентурної групи «звітували» резиденту, а далі він передавав інформацію своєму російському куратору.

Військова контррозвідка Служби безпеки завчасно викрила весь ворожий осередок, затримала організатора та повідомила про підозру його ключовим спільникам. Наразі вирішується питання про оголошення підозри іншим учасникам мережі.

Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, військові документи та підроблені посвідчення.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України: