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Ракурс
У ще одному центрі МСЕК Хмельницького затримали підозрювану в хабарництві

У ще одному центрі МСЕК Хмельницького затримали підозрювану в хабарництві (ФОТО)

17 гру 2024, 16:16
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На Хмельниччині поліція затримала на хабарі у понад 200 тис. грн голову одного з центрів медико-соціальної експертизи.


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За даними слідства, голова одного з центрів МСЕК міста Маріуполя, що дислокується в Хмельницькому, разом з іншими членами комісії налагодили корупційну схему з уникнення мобілізації в ЗСУ.

Фігуранти «допомагали» внутрішньо переміщеним особам чоловічої статті оформити фіктивні медичні документи, які давали право на подальше отримання ними груп інвалідності. За такі послуги зловмисники вимагали від 3 до 7 тис. дол.

За даними слідства, підозрювана вимагала у чоловіка 5 тис. дол. за позитивне «вирішення питання» щодо встановлення ІІІ групи інвалідності.

Жінку затримано в порядку ст. 208 КПК Україні під час отримання цієї суми коштів. Вдома у підозрюваної вилучили ще понад 20 тис. дол.

Джерело: Ракурс


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