Пенсійні посвідчення стали доступні в «Дії». Фото: Дія

https://racurs.ua/ua/n202297-pensiyni-posvidchennya-staly-dostupni-v-diyi.html

Ракурс

Українські пенсіонери можуть отримати е-пенсійне посвідчення.

.

Громадяни України тепер можуть оформлювати лише електронне пенсійне посвідчення, без паперового аналога. Документ вже став доступним у застосунку «Дія». Про це 18 грудня сервіс державних послуг «Дія» повідомив у Facebook.

Тепер можна оформлювати лише електронне пенсійне, без паперового аналога. Так ви отримаєте документ значно швидше й без поїздок до держустанов, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подати заяву на електронне посвідчення можна онлайн на веб-порталі Пенсійного фонду. Для оформлення знадобиться пенсійний запис у Реєстрі застрахованих осіб та номер платника податків. Після опрацювання даних посвідчення підтягнеться у «Дію».

Пенсійне за віком зявиться у «Дії» автоматично, а пенсійне за інвалідністю, втратою годувальника або за вислугу років потрібно додати у додаток власноруч.

Для цього потрібно прогорнути всі документи у застосунку й обрати «Додати документ — Пенсійне посвідчення».

Нагадаємо, 16 грудня «Дії» запрацювала нова програма «єКнига». Усі, кому виповнилося 18 років цього року, або виповниться в наступних, зможуть отримати на свою картку 908 грн для придбання книг, виданих в Україні українською мовою.