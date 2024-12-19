https://racurs.ua/ua/n202327-daniya-vydilyla-281-mln-ievro-dlya-zmicnennya-ukrayinskoyi-ppo-y-aviaciyi.html

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Данія виділила новий пакет військової допомоги для України.

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У пакет увійде озброєння та обладнання на 2,1 млрд крон (приблизно 280 млн євро). Гроші підуть на посилення української ППО, а також на експлуатацію українських можливостей F-16. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті данського уряду.

Одна із найнагальніших потреб України зараз — це здатність захистити себе від російських авіаударів. Ось чому ми приділяємо пріоритетну увагу більшій підтримці протиповітряної оборони. Пакет також містить фінансовий внесок у експлуатацію потенціалу бойової авіації України, — заявив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

Також у пакеті, який отримають Сили оборони, будуть кілька бойових машин піхоти CV90.

Це вже 23-й пакет допомоги для України, яку передав данський уряд. Загалом із 2023 по 2028 рік Данія заклала 64,8 млрд данських крон на військову підтримку України, яку реалізує через спеціальний Український фонд. З них уже були витрачені або закладені понад 50 млрд крон.

Нагадаємо, 11 грудня палата громад парламенту Канади схвалила виділення 587 млн дол. на військову допомогу Україні. Ці кошти використають на «боєприпаси, навчання й інші засоби» для ЗСУ. Ще приблизно 35 млн дол. передадуть на гуманітарне розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості в Україні.