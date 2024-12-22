Дональд Трамп, фото: RawPixel

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Дональд Трамп, обраний президент США, виступаючи на політичному зібранні в Аризоні сьогодні, 22 грудня, заявив, що очільник кремля запевняє про бажання якнайшвидше з ним провести зустріч.

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Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

путін сказав, що хоче якнайшвидше зі мною зустрітися. Потрібно дочекатися цього. Нам потрібно зупинити цю жахливу війну, — заявив Трамп.

Трамп додав, що на російсько-українській війні вже загинули «мільйони солдатів».

Мільйони солдатів загинули. Це потрібно зупинити. Ця війна би ніколи не сталася, якби я був президентом, — наголосив він.

Також Трамп запевнив, що події 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі також би не сталися, якби він був президентом на той час.

Наша країна була би настільки іншою, і весь світ був би настільки іншим. Але він таким не є. Потрібно покращити ситуацію. Зробимо це якнайшвидше, — резюмував він.

Джерело: «Укрінформ»