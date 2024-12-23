Споживання електроенергії в Україні зростає - Укренерго

В Україні зростає споживання електроенергії, фото:

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В Україні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання.

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Про це сьогодні, 23 грудня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Так, станом на 9.30 сьогоднішнього дня рівень споживання був на 2,5% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю, 20 грудня.

Це пояснюється традиційним підвищенням споживання на початку робочого тижня, хмарною погодою і зниженням температури повітря у більшості регіонів, — зазначають в «Укренерго».

Вчора, 22 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,3% нижчим, ніж максимум попереднього дня — у суботу, 21 грудня.

Українська енергосистема продовжує відновлюватись після дванадцяти масованих атак росіян від початку цього року, у ній зберігається значний дефіцит потужності. А тому необхідність ощадливого споживання електроенергії наразі зберігається, — наголошують в «Укренерго».

Імпорт електроенергії відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 9 тис. 259 Мвт•год.

Українців закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8.00 до 20.00.