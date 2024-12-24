Зеленський привітав українців з Різдвом. Скріншот з відео

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Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим.

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Глава держави наголосив, що український народ вдруге відзначає Різдво в одну дату як одна велика сім’я, єдина країна. Додав, що вдруге у новій історії Різдво об'єднує всіх українців. Відповідне привітання український лідер 24 грудня опублікував у соцмережах.

За словами президента, цього свята українці наживо чи подумки привітають одне одного, подзвонять батькам, поцілують дітей, обіймуть рідних та згадають. Робитимуть громадяни це «наживо, на відстані чи в душі».

І ця наша єдність і тепло одне до одного і є справжнім духом Різдва. Його унікальною атмосферою, яку ми попри все збережемо всередині себе. І поділимося з тими, хто поруч. З усіма, кого любимо. З усіма, хто для нас рідний. А це сьогодні кожен українець і кожна українка. Я вітаю всіх вас із Різдвом Христовим! Христос народився! Славімо його! — йдеться у привітанні.

Нагадаємо, 24 серпня у День Незалежності України президент Володимир Зеленський потужно звернувся до громадян і наголосив, що українцям потрібен мир і спокій на їхніх землях.