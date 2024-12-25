Пасажирський літак з росіянами розбився в Казахстані. Фото:

https://racurs.ua/ua/n202497-pasajyrskyy-litak-rozbyvsya-v-kazahstani-na-bortu-buly-rosiyany-video.html

Ракурс

Авіакатастрофа сталася у Казахстані — розбився пасажирський літак Azerbaijan Airlines.

.

Авіасудно, яке виконувало рейс зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у росії, впало поблизу Актау. Через туман у Грозному літак перенаправили до Махачкали, а потім до Актау. Про це повідомило місцеве видання Tengrinews із посиланням на уряд Казахстану.

Зазначається, що перед аварією борт подав екстрений сигнал. У ЗМІ називають ймовірною причиною трагедії зіткнення з птахами. Однак ця інформація офіційно не підтверджена.

Наразі відомо, що на борту літака було п’ятеро членів екіпажу. Однак дані щодо пасажирів різняться — ЗМІ пишуть про 67 або 105 осіб. Попередньо, 12 осіб вижили.

На місці авіакатастрофи працюють 52 рятувальники та 11 одиниць техніки МНС Казахстану.

Нагадаємо, 28 вересн, гелікоптер Мі-8 приватної компанії з провінції Хайбер-Пахтунхва розбився на півночі Пакистану. У цьому гелікоптері перебували близько 14 пасажирів, зокрема й пілоти з російської федерації.

Джерело: Tengrinews