Уряд спростив процес закупівлі дронів та РЕБ українського виробництва

Уряд спростив процес закупівлі дронів та РЕБ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n202500-uryad-sprostyv-proces-zakupivli-droniv-ta-reb-ukrayinskogo-vyrobnyctva.html

Ракурс

Закупівлю безпілотників та РЕБ українського виробництва спротив уряд.

.

Кабінет міністрів України затвердив постанову, яка виводить закупівлі безпілотних систем і засобів РЕБ вітчизняного виробництва на постійну основу. Це повинно пришвидшити закупівлі цих систем. Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Facebook.

Очільник оборонного відомства зазначив, що відповідне рішення забезпечує оперативність у постачанні необхідних технологій на фронт і підтримує українських виробників, надаючи їм можливість стабільного розвитку та вдосконалення продукції.

За його словами, командирам військових частин дозволять закуповувати безпілотники та РЕБ тактичного рівня без зайвих бюрократичних узгоджень із Генштабом ЗСУ та іншими органами військового управління.

Крім того, також передбачено розширення доступу до рамкових угод: військові частини можуть приєднуватися до угод, укладених закупівельними агенціями МОУ та Держспецзв’язку. Це дозволить армії отримувати техніку швидше та за конкурентними цінами.

Нагадаємо, на початку грудня глава Мінцифри Михайло Федоров повідомляв, в 2025 році можуть відбутися перші реальні застосування рою дронів Силами оборони України. Також українські інженери працюють над безпілотниками для перехоплення ударних безпілотників дальнього радіуса дії типу Shahed.