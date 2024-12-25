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Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: ДСНС

Поблизу Покровська рятувальники потрапили під російський артобстріл (ФОТО)

25 гру 2024, 19:33
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На Донеччині в результаті російського артилерійського обстрілу було пошкоджено оперативний автомобіль рятувальників.


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Про це сьогодні, 25 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Під час виконання завдань за призначенням, поблизу Покровська, рятувальники приданого підрозділу ДСНС Київщини потрапили під артилерійський обстріл з боку ворога. Внаслідок обстрілу оперативний автомобіль зазнав пошкоджень, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих серед особового складу внаслідок цього інциденту немає.

Наслідки російського обстрілу, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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