Наслідки авіакатастрофи Embraer 190 25 грудня, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n202521-azerbaydjanskyy-litak-embraer-190-buv-zbytyy-rosiyskym-zrk-cpd.html

Ракурс

Літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який летів з Баку до Грозного, був сьогодні, 25 грудня, збитий російським ЗРК.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. Літак отримав пошкодження від росіян і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей, — наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні біля розташованого на заході Казахстану міста Актау впав пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, котрий прямував з Баку до російського Грозного. На борту літака перебували 67 людей, 38 з них загинули.

Спочатку з’явилися повідомлення, що причиною падіння літака нібито стало зіткнення з птахам. Проте згодом у мережі з’явилися відео останніх хвилин польоту Embraer 190 та характерних пошкоджень його корпусу, що, ймовірно, свідчить про враження літака зенітною ракетою й поступову втрату ним керованості.