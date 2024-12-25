Вижити в авіакатастрофі у Казахстані змогли 28 людей. Фото:

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Ракурс

Авіакатастрофу в Казахстані змогли пережити 28 людей.

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Госпіталізувати довелося 22 осіб. Кількість постраждалих уточнюється, але інформації про загиблих поки немає. Наразі невідомо, що стало причиною аварії. По одній із версій, у повітрі літак зіткнувся зі зграєю птахів, тож командир вирішив сісти на запасному аеродромі в Актау. Однак у літаку вибухнув кисневий балок. Про це повідомило видання Orda.

В авіакомпанії Azerbaijan Airlines, якій належить літак, заявляють про «аварійну посадку».

За уточненими даними, на борту було 62 пасажири та п’ятеро членів екіпажу. Серед них — 37 громадян Азербайджану, 16 громадян рф, шість громадян Казахстану і троє громадян Киргизстану.

Наразі аеропорт Актау працює у звичайному режимі. Поліція Казахстану відкрила кримінальну справу через авіакатастрофу літака.

Нагадаємо, вранці 24 грудня авіасудно, яке виконувало рейс зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у росії, впало поблизу Актау в Казахстані. Перед аварією борт подав екстрений сигнал. У ЗМІ називають ймовірною причиною трагедії зіткнення з птахами. Однак ця інформація офіційно не підтверджена.

Джерело: Orda