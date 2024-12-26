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ППО вночі збивала дрони у чотирьох областях. Фото: Генштаб

рф вночі атакувала Україну 31 дроном — ППО працювала у чотирьох областях

26 гру 2024, 10:20
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Десятки російських безпілотників атакували Україну вночі 26 грудня.


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Країна-агресор запустила з районів Орла та Міллерово 31-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Станом на 8.30 сьогоднішнього дня було підтверджено збиття 20 «Шахедів» та БпЛА інших типів. ППО працювала у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Крім того, через активну протидію засобів радіоелектронної боротьби 11 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Нагадаємо, у перший день Різдва рф використала для ударів по Україні 184 ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударні БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів. ППО змогла знищити 113 повітряних цілей, а 52 не дрони були локаційно втрачені.

Джерело: Ракурс


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