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Ракурс
Повітряні сили ЗСУ уразили важливе підприємство. Фото:

Повітряні сили ЗСУ вдарили по підприємству в Ростовській області рф

26 гру 2024, 12:49
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Повітряні сили уразили підприємство у Ростовській області росії.


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Днями українська авіація завдала високоточного удару по об'єкту військово-промислового комплексу у місті Кам’янськ-Шахтинський. Це підприємство країна-агресор використовувала для виробництва твердого палива для балістичних ракет. Про це 26 грудня повідомив прес-центр СтратКом ЗСУ.

Дане вогневе рішення — частина всеохоплюючої компанії з послаблення спроможностей Збройних сил рф реалізовувати терористичні атаки проти мирних громадян України, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями Служба безпеки України атакувала далекобійними дронами склад боєприпасів на одному з найбільших військових полігонів рф — «Кадамовський», що розташований поблизу Новочеркаська в Ростовській області.

Джерело: Ракурс


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