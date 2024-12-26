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Ракурс
У Часовому Яру тривають бої в міській забудові. Фото: Генштаб

Тривають бої у міській забудові — у ЗСУ розповіли про ситуацію в Часовому Яру

26 гру 2024, 14:18
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У Часовому Яру Донецької області тривають бої у міській забудові.


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Це місто розташоване на височині, з якого відкривається краєвид і дорога у бік Слов’янсько-Краматорської агломерації. Це робить Часів Яр одним з головних напрямків для ворога, бо цей населений пункт є панівною висотою, яка дозволяє ЗСУ ефективно утримувати його. Про це речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСГВ) «Хортиця» Віктор Трегубов заявив в ефірі телемарафону.

Однак сьогодні, 26 грудня, в Часовому Яру не було зафіксовано бойових зіткнень з ворогом.

За словами офіцера, зараз окупанти накопичують резерви навпроти міста та в околицях для подальших штурмових дій. Цього тижня загалом основні бої йдуть уздовж каналу Сіверський Донець — Донбас.

Нагадаємо, в ОСУВ «Хортиця» заявили, що російські загарбники намагаються прорвати оборону міста Покровська на Донеччині з флангів, уникаючи фронтального штурму, проте зазнають при цьому значних втрат. На цьому напрямку ворог сильно переважає українські Сили оборони в живій силі.

Джерело: Ракурс


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