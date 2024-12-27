Директор Департаменту КМВА оформив собі фіктивну інвалідність. Фото: СБУ

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Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики КМВА оформив собі фейкову інвалідність.

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Посадовець Київської міської військової адміністрації оформив собі фіктивну ІІ групу інвалідності. У 2022 році чиновник подав до однієї із районних медико-соціальних служб у Києві підроблені медичні довідки про свій діагноз, а також фейкові «виписки із медичної карти», що нібито посвідчували його перебування на стаціонарному лікуванні. Про це повідомила Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

Правоохоронці встановили, що це дозволило посадовцю не лише бронювання від мобілізації, але й дозволяла йому отримувати виплати по інвалідності із державного бюджету. Таким чином з 2022 року посадовцю нарахували майже 283 тис. грн пенсійних виплат.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’яти років тюрми.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 19 грудня, ухвалила в цілому законопроект № 12178 про ліквідацію медико-соціальної експертної комісії. З 1 січня 2025 року функції МСЕК виконуватимуть експертні комісії, сформовані у кластерних і надкластерних лікарнях.