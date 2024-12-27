Екс-прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n202578-ssha-zaprovadyly-finansovi-sankciyi-proty-zasnovnyka-partiyi-gruzynska-mriya.html

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Санкції проти засновника правлячої партії «Грузинська мрія» та екс-прем'єра Грузії Бідзіни Іванішвілі запровадили США.

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Усі активи цього грузинського політика, які перебувають у Сполучених Штатах Америки або у власності та під контролем американських громадян, будуть заблоковані. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

У Вашингтоні заявили, що рішення щодо санкцій проти Іванішвілі було ухвалене на підставі указу президента Джо Байдена від 15 квітня 2021 року — у відповідь на «шкідливі дії російської федерації». Під ці санкції потрапляють особи, які «вчиняють дії, що підривають демократичні інститути та цінності, а також беруть участь у міжнародній корупції».

Як відомо, у Грузії 28 листопада почалися масові протести, бо очільник уряду Іраклій Кобахідзе заявив про призупинення євроінтегарції країни до 2028 року. Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результатів жовтневих виборів та пообіцяли бойкотувати новий парламент, щоб не надати йому легітимності.

Нагадаємо, 5 грудня Україна запровадила санкції проти 19 грузинських чиновників на чолі з фактичним лідером партії «Грузинська мрія» Бідзіною Іванішівілі.

А Велика Британія заявила, що припиняє всю підтримку уряду Грузії та обмежить оборонну співпрацю, допоки Тбілісі не припинить відходити від європейських цінностей.