рф почала оснащувати БпЛА Shahed штучним інтелектом. Фото:

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Країна-агресор рф почала застосовувати ШІ у виробництві безпілотників Shahed.

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Для підвищення ефективності атак дронами-камікадзе, росіяни використовують штучний інтелект. Це ворог робить для того, щоб ускладнити заглушення цих БпЛА. Відповідну заяву зробив представник України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов, передає Politico.

Також ці дрони-камікадзе росіяни «навчили» розпізнавати цілі. Тому навіть, коли «Шахед» відключений від мережі й літає в автономному режимі, він все одно бачити об'єкт, який нагадує електростанцію.

Посол наголосив, що Україна потрібує ракет-перехоплювачів західного виробництва, адже росія безпілотниками й ракетами атакує енергетичну інфраструктуру та житлові райони.

І, на жаль, атаки стають все більш витонченими, — зазначив Ченцов.

Нагадаємо, російський завод «Алабуга» у Татарстані на рік раніше виконав контракт на виробництво 6 тис. БпЛА типу Shahed-136. Також завод з літа виробляє низькотехнологічні безпілотники-приманки, відомі під назвою «Гербер». До кінця цього року росіяни хочуть виготовити майже 10 тис. таких безпілотників.

Джерело: Politico