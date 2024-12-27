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рф почала оснащувати БпЛА Shahed штучним інтелектом. Фото:
рф почала застосовувати штучний інтелект у дронах Shahed — посолhttps://racurs.ua/ua/n202582-rf-pochala-zastosovuvaty-shtuchnyy-intelekt-u-dronah-shahed-posol.htmlРакурс
Країна-агресор рф почала застосовувати ШІ у виробництві безпілотників Shahed.
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Для підвищення ефективності атак дронами-камікадзе, росіяни використовують штучний інтелект. Це ворог робить для того, щоб ускладнити заглушення цих БпЛА. Відповідну заяву зробив представник України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов, передає Politico.
Також ці дрони-камікадзе росіяни «навчили» розпізнавати цілі. Тому навіть, коли «Шахед» відключений від мережі й літає в автономному режимі, він все одно бачити об'єкт, який нагадує електростанцію.
Посол наголосив, що Україна потрібує ракет-перехоплювачів західного виробництва, адже росія безпілотниками й ракетами атакує енергетичну інфраструктуру та житлові райони.
І, на жаль, атаки стають все більш витонченими, — зазначив Ченцов.
Нагадаємо, російський завод «Алабуга» у Татарстані на рік раніше виконав контракт на виробництво 6 тис. БпЛА типу Shahed-136. Також завод з літа виробляє низькотехнологічні безпілотники-приманки, відомі під назвою «Гербер». До кінця цього року росіяни хочуть виготовити майже 10 тис. таких безпілотників.
Джерело: Politico