Військова допомога Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n202584-ssha-anonsuvaly-postachannya-velykoyi-kilkosti-zbroyi-v-ukrayinu.html

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Сполучені Штати незабаром підготують ще один пакет військової допомоги для України.

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Найближчими днями Білий дім оголосить про постачання «великої кількості зброї в Україну». Наразі невідома вартість та те, яке озброєння передадуть Силам оборони України. Анонсував нову допомогу радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі, його цитує журналіст Fox News Лукас Томлінсон у соціальній мережі X.

Також Кірбі розповів про втрати північнокорейських військ у боях проти ЗСУ. У Пентагоні підрахували, що за останній тиждень Північна Корея втратила в Курській області понад 1 тис. солдатів.

Очевидно, що російські і північнокорейські військові лідери розглядають ці війська як витратний матеріал і віддають їм накази про безнадійні атаки на українську оборону, — зазначив речник Білого дому.

Нагадаємо, 8 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про 22-й пакет військової допомоги Україні з початку повномасштабної війни. Сума нової допомоги складе 988 млн дол, а до нового пакету увійдуть боєприпаси для HIMARS, безпілотні авіаційні системи (UAS), обладнання, компоненти і запасні частини для обслуговування та ремонту військової техніки.

А новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна після його повернення на посаду, «ймовірно», не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від адміністрації Джо Байдена.