Окупанти шукають «безгосподарчі земельні ділянки», фото: «Фонтанка»

https://racurs.ua/ua/n202610-rashysty-shukaut-bezgospodarchi-zemelni-dilyanky-na-tot-hersonschyny-cns.html

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На тимчасово окупованих територіях російські загарбники шукають «безгосподарчі земельні ділянки».

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Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Йдеться про захоплені землі Херсонської області. Наразі місцевий «зерновий оператор», який створили для примусового відбирання зерна у місцевих фермерів, формує списки земель власники яких залишили регіон через «визволителів», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в наступному році окупанти планують виставити на продаж ці ділянки — тобто фактично хочуть відібрати їх у законних власників.