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Ракурс
Окупанти шукають «безгосподарчі земельні ділянки», фото: «Фонтанка»

Рашисти шукають «безгосподарчі земельні ділянки» на ТОТ Херсонщини — ЦНС

28 гру 2024, 19:57
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На тимчасово окупованих територіях російські загарбники шукають «безгосподарчі земельні ділянки».


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Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Йдеться про захоплені землі Херсонської області. Наразі місцевий «зерновий оператор», який створили для примусового відбирання зерна у місцевих фермерів, формує списки земель власники яких залишили регіон через «визволителів», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в наступному році окупанти планують виставити на продаж ці ділянки — тобто фактично хочуть відібрати їх у законних власників.

Проте зауважимо, що будь-які документи видані РОА є юридично нікчемним і не мають законної сили, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про російські злочини до відповідного анонімного чат-бота.

Джерело: Ракурс


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