Рашисти шукають «безгосподарчі земельні ділянки» на ТОТ Херсонщини — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n202610-rashysty-shukaut-bezgospodarchi-zemelni-dilyanky-na-tot-hersonschyny-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях російські загарбники шукають «безгосподарчі земельні ділянки».
Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Йдеться про захоплені землі Херсонської області. Наразі місцевий «зерновий оператор», який створили для примусового відбирання зерна у місцевих фермерів, формує списки земель власники яких залишили регіон через «визволителів», — вказано в повідомленні.
Зазначається, що в наступному році окупанти планують виставити на продаж ці ділянки — тобто фактично хочуть відібрати їх у законних власників.
Проте зауважимо, що будь-які документи видані РОА є юридично нікчемним і не мають законної сили, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про російські злочини до відповідного анонімного чат-бота.