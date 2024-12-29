На вашу думку, це схоже на Гітлера? Маск знову втрутився у передвиборчу кампанію у Німеччині

https://racurs.ua/ua/n202634-na-vashu-dumku-ce-shoje-na-gitlera-mask-znovu-vtrutyvsya-u-peredvyborchu-kampaniu-u-nimechchyni.html

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Редакторка Welt am Sonntag звільнилася на знак протесту публікації статті Ілона Маска. У газеті американський мільярдер підтримав ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини» (АдН).

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Прихильник ультраправої AfD Ілон Маск не обмежився одним постом у Х у підтримці цієї партії. Він вирішив написати для цього статтю у німецькій газеті Welt am Sonntag.

У своїй статті Маск розкритикував німецьку міграційну, енергетичну та економічну політику, назвавши обіцянки партії «Альтернатива для Німеччини» вирішенням проблем країни.

Уявлення про АдН як про правих екстремістів — явно хибне, враховуючи, що у лідера партії Алісе Вайдель одностатева партнерка зі Шрі-Ланки! Хіба вам це нагадує Гітлера? Припиніть! — написав Маск.

Видання також зіштовхнулося з критикою з боку власних журналістів, які назвали публікацію «передвиборчою рекламою, замаскованою під гостьову статтю».

У статті Маск торкнувся низки питань, які, на його думку, Німеччина має вирішити, оскільки вона наближається до «економічного і культурного колапсу».

На думку Маска, AfD представляє правильні позиції з питань економічного відродження, енергетики та міграції. Він вважає, що партія представляє «політичний реалізм».

Маск вважає, що має право говорити про політичний клімат у Німеччині, оскільки «зробив значні інвестиції» у технологічний та промисловий сектори цієї країни.

У грудні мільярдер Ілон Маск та радник Дональда Трампа опублікував серію постів на підтримку партії «Альтернатива для Німеччини» та назвав канцлера Олафа Шольца «некомпетентним дурнем». Тепер він написав гостьову колонку для Welt am Sonntag.

У ній найбагатша людина у світі пише, що Німеччина балансує «на межі економічного та культурного краху». Він звертає увагу на п’ять пунктів — економіка, імміграція, енергетика, культурна ідентичність та інновації — щоб описати АдН як партію, яка «врятує Німеччину від перетворення на тінь самої себе».

Маск також вважає, що називати АдН правими екстремістами — «явно помилково», оскільки голова партії Аліса Вайдель має «одностатевий партнер зі Шрі-Ланки». «На вашу думку, це схоже на Гітлера?», — риторично запитує Маск. Потім він характеризує АдГ як «останню іскру надії для цієї країни».

У коментарі до колонки шеф-редактор WELT Ян Бургард стверджує, що Маск має рацію щодо економічної та культурної кризи Німеччини. Проте висновок у тому, що АдГ — це рішення, Бургард називає «фатально помилковим».

Єнс Шпан, заступник лідера парламентської фракції ХДС/ХСС, також критикує Маска і вважає, що «антиамериканська, пропутинська та проросійська» АдН нашкодить самим США:

Чого хочуть США? Німеччину, яка повернеться до росії та відвернутися від США?

Заступник лідера Партії зелених Андреас Аудретч сказав BILD, що такі техномільярдери, як Ілон Маск, або китайські державні компанії, «підривають наш демократичний дискурс своїми платформами та великими грошима».