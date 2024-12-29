Нова влада Сирії не хоче псувати відносини з росією і готуватиме вибори в країні

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Після повалення режиму Асада в Сирії розробка нової Конституції може зайняти до трьох років, а проведення виборів — до чотирьох років.

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Про це заявив де-факто лідер Сирії Ахмед аль-Шараа, передає Reuters.

Глава угруповання Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) аль-Джулані дав інтерв’ю Al Arabiya, в якому окреслив ключові етапи у майбутньому Сирії.

Він також висловив сподівання, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа скасує санкції, накладені на Сирію.

Лідер ісламістського угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» заявив, що не хоче псувати відносини з росією.

Він підкреслив, що росія є «другою за потужністю країною у світі» і має «стратегічні інтереси» в Сирії.

Ми не хочемо, щоб росія залишила Сирію таким чином, це призведе до погіршення її відносин з нашою країною, — заявив аш-Шараа.

За його словами, звільнення Сирії гарантує безпеку країни та регіону, включаючи Перську затоку, на найближчі 50 років.

Інші обіцянки та оцінки аш-Шараа:

Процес написання нової конституції може тривати до 3 років з метою створення стабільного документа на тривалий час.

Організація виборів потребує близько 4 років, включаючи перепис населення.

Модель Ідліба не підходить для всієї Сирії, але стане основою для подальших кроків.

Поточна форма призначень є попереднім етапом, підготовчим до створення тимчасового уряду з тривалим терміном.

Конференція «Національний діалог» об'єднає всі верстви суспільства і включатиме оголошення про розпуск Hay’at Tahrir al-Sham.

Міноборони Сирії прийме курдські сили, визнаючи їх невід'ємною частиною сирійської нації.

Ер-Ріяд виявив значну підтримку Сирії та має великі інвестиційні можливості для республіки.

Сирія з надією дивиться на адміністрацію Трампа, розраховуючи на зняття санкцій та відхід від політики попереднього уряду.

Сирія не хоче, щоб російська присутність шкодила двостороннім відносинам.

Шараа очолює угрупування «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ), яке скинуло Башара аль-Асада 8 грудня, поклавши край десятиліттям правління сім’ї Асадів і 13-річній громадянській війні. Він сказав, що ХТШ буде розформовано на конференції з національного діалогу.

Шараа також висловив сподівання, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа скасує санкції, накладені на Сирію. Високопоставлені американські дипломати, які відвідали Дамаск цього місяця, заявили, що Шараа виявився прагматичним.