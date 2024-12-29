У Хмельницькому заочно поховали загиблих у 2022 році оборонців Донеччини

https://racurs.ua/ua/n202642-u-hmelnyckomu-zaochno-pohovaly-zagyblyh-u-2022-roci-oboronciv-donechchyny-foto.html

Ракурс

У Хмельницькому заочно поховали загиблих у 2022 році оборонців Донеччини.

.

Четверо з них загинули в оточеному Маріуполі, ще один — у боях під Волновахою, повідомляє Fronntliner.

Їхніх тіл досі не знайшли. Заочний чин поховання відбувся в колумбарній стіні на Алеї Героїв. До урн поклали особисті речі загиблих, що принесли їхні рідні, а також землю з Донеччини і воду з Азовського моря.

До урни загиблої на «Азовсталі» медикині бригади НГУ «Азов» Альони Кушнір-Новіцької поклали її босоніжки та медичний халат. Під час боїв дівчина записала одне з перших відео з оточеного заводу, що розійшлося соцмережами і стало одним із перших свідчень про злочини росіян у Маріуполі. Альона загинула від влучення авіабомби, коли рятувала життя пораненим.

В урні захисника Маріуполя Богдана Демчука з бригади «Азов» — його шкарпетка та земля з полігону Урзуфа, де тренувався військовий. Богдан загинув під час операції в оточеному Маріуполі від осколкового поранення в шию, його тіло згоріло в машині одразу після поранення.

До урни азовця Олексія Яніна поклали плашечку з солоною водою Азовського моря, оскільки чоловік загинув, перепливаючи притоку річки Кальміус, що впадає у води Азовського моря. Його тіло досі там.

В урні Олексія Чернявського, який також обороняв Маріуполь, — прапор бригади «Азов». Всі особисті речі загиблого згоріли на окупованій Херсонщині, звідки військовий родом. Олексій загинув від прильоту авіабомби, коли рятував пораненого побратима.

В урні військовослужбовця 128 гірсько-штурмової бригади Максима Капріци, який загинув під Волновахою, — улюблена домашня футболка, шеврони і земля з рідного краю.