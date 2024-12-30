Три важливі реєстри відновили роботу після кібератаки. Фото:

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Ракурс

Деякі нотаріальні реєстри відновили свою роботу після хакерської атаки.

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У понеділок, 30 грудня, знову запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів. Про це Міністерство юстиції України повідомило у Facebook.

Зазначається, що тепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків. А всі нотаріальні дії, які були зроблені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж п’яти робочих днів.

У Мін’юсті зазначили, що фахівці працюють над відкриттям інших реєстрів, а також впроваджені посилені заходи кіберзахисту.

Нагадаємо, 19 грудня в Міністерстві юстиції повідомили, що Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Атака призвела до тимчасового припинення роботи Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції міністерства.

Українські спецслужби вважають, що за хакерською атакою стоїть російська федерація.