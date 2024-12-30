США виділили майже 2,5 млрд дол. допомоги Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n202656-ssha-vydilyly-mayje-2-5-mlrd-dol-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini.html

Ракурс

США виділили майже 2,5 млрд дол. на безпекову допомогу Україні.

.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у понеділок, 30 грудня, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Його розмір складає 2,5 млрд дол. Про це йдеться в заяві глави держави, яка опублікована на сайті Білого дому.

Сьогодні я з гордістю оголошую майже 2,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні, оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії, — зазначив Байден.

Ця допомога включає 1,22 млрд дол. у рамках Ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки USAI (держзамовлення на виробництво) та 1,25 млрд дол. за програмою PDA (озброєння передадуть зі складів Міноборони).

Байден також розповів, що Пентагон вже використав всі кошти USAI, виділені Конгресом. Зараз Пентагон перебуває у в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну на шляху до зими.

Я доручив своїй адміністрації продовжувати надавати Україні якнайбільшу допомогу якнайшвидше, включаючи списання старого американського обладнання для України, швидку доставку його на поле бою, а потім пожвавлення оборонно-промислової бази США для модернізації та поповнення наших запасів новою зброєю, — додав чинний глава США.

Нагадаємо, 8 грудня США оголосили про 22-й пакет військової допомоги Україні з початку повномасштабної війни. Сума тієї допомоги склала 988 млн дол, а до пакету увійшли боєприпаси для HIMARS, безпілотні авіаційні системи (UAS), обладнання, компоненти і запасні частини для обслуговування та ремонту військової техніки.