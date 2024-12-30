Скільки російських ракет і безпілотників атакували Київ за рік, розповіли в КМВА

Рашисти активно атакували Київ з повітря у 2024 році, фото: Офіційний портал Києва

https://racurs.ua/ua/n202663-skilky-rosiyskyh-raket-i-bezpilotnykiv-atakuvaly-kyyiv-za-rik-rozpovily-v-kmva.html

Ракурс

У Києві за 2024 рік прозвучало 500 повітряних тривог, під час яких збройні сили росії завдали по столиці України майже 200 повітряних ударів.

.

Про це сьогодні, 30 грудня, повідомила прес-служба КМВА.

Зазначається, що за рік російські війська застосували проти Києва понад 1,6 тис. засобів ураження різного типу:

понад 1,3 тис. БпЛА;

понад 200 крилатих ракет (Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К/Калібр);

24 балістичні ракети (Іскандер-М/КN-23);

22 аеробалістичні ракети «Кинджал»;

сім гіперзвукових ракет «Циркон».

Всього за 2024 рік столиця витримала шість масованих та 14 комбінованих повітряних ударів.

Наймасованішою атакою на Київ став комбінований удар, під час якого ворог застосував одночасно 78 засобів ураження, з яких 49 ракет Х-101 та 10 аеробалістичних ракет «Кинджал», — зазначили в ОВА.

Внаслідок російських атак у 2024 році росія пошкодила у Києві майже 550 житлових будинків. Майже 120 людей залишилися без житла.

Через удари по енергетиці майже 100 днів кияни жили за аварійних чи стабілізаційних відключень — при цьому середня тривалість відсутності електропостачання у пересічного мешканця столиці склала приблизно дев’ять годин на добу.