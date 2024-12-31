Україна наразі виготовляє 96% дронів для фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n202694-ukrayina-narazi-vygotovlyaie-96-droniv-dlya-frontu-shmygal.html

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Український оборонно-промисловий комплекс наростив потужності у шість разів.

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Зокрема, в сегменті дронів вітчизняна продукція складає понад 96%. Через проект «Армія дронів» закупили понад 1,2 млн безпілотників. Загалом на оборону у 2024 році спрямували більше половини видатків державного бюджету, «буквально кожну гривню, зібрану всередині країни». Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив 31 грудня під час засідання уряду.

Очільник уряду зазначив, що завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського ОПК зросли в шість разів. В оборонній сфері зараз працюють понад 800 державних і приватних компаній. До експлуатації допустили понад 1 тис. зразків зброї і техніки допущено. Половина з цього озброєння вітчизняного виробництва.

За словами Шмигаля, зараз Україна виготовляє більше самохідних артилерійських систем, ніж будь-яка країна вільного світу. Також значно просунулася ракетна програма й створено українську далекобійну зброю.

Крім того, запрацювала так звана «данська модель» завантаження ОПК.

Тобто партнери допомагають Україні, закуповуючи зброю для України в українських підприємств. Вдалося залучити майже 1 млрд дол., — додав Шмигаль.

Нагадаємо, у листопаді міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Швеція профінансує виробництво далекобійних дронів в Україні. Фінансування виробництва БпЛА дальньої дії відбудеться за «данською моделлю».