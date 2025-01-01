В Австрії заявили про незалежність країни від російського газу

https://racurs.ua/ua/n202735-v-avstriyi-zayavyly-pro-nezalejnist-krayiny-vid-rosiyskogo-gazu.html

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На тлі зупинки постачання російського газу територією України міністерка з питань клімату та енергетики Австрії Гевесслер заявила, що її країна більше не залежить від російського газу — «і це добре».

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Україна заздалегідь дала зрозуміти, що не буде продовжувати транзитний контракт з агресором росією. Ми виконали своє домашнє завдання і були добре підготовлені до такого сценарію, — заявила міністерка

Також повідомляється, що у 2022 році, після вторгнення росії в Україну і подальшої енергетичної кризи, федеральний уряд Австрії закупив і зберіг майже 20 терават-годин (ТВт-год) газу в якості стратегічного резерву. У 2023 році в Австрії було спожито майже 76 ТВт-год газу. Внутрішні газосховища наразі заповнені на 79%, що становить трохи більше 80 ТВт-год, а ще до 185 ТВт-год на рік можна імпортувати через Німеччину та Італію.

Нагнадаємо, що російський «Газпром» розпочав припинення поставок через Україну 1 січня. Український транзит впаде до нуля, тому що закінчиться термін п’ятирічного контракту між росією та Україною.

Це ознаменує майже повну втрату колись могутнього впливу Москви на європейський газовий ринок.

За підрахунками Reuters, Україна втратить близько 800 млн доларів на рік доходів від транзиту, в той час як «Газпром» — близько 5 млрд доларів від продажів газу.

Припинення українського транзиту найсильніше вдарить по Молдові. Інші покупці російського газу, такі як Словаччина, Чехія та Австрія, організували альтернативні маршрути поставок.

У Єврокомісії напередодні заявили, що готові до припинення транзиту через Україну. Аналітики передбачають мінімальний вплив на ринок від припинення поставок російського газу через Україну.

Експерти не очікують повторення цінового стрибка 2022 року, оскільки обсяги газу з рф на ринку ЄС зараз багаторазово менші.

Уранці 31 грудня на найбільшому в Європі газовому хабі TTF у Нідерландах ціни на газ за короткостроковими угодами незначно зросли. Його вартість за контрактами з постачанням у найближчому місяці збільшилася на 0,8% до 48,32 євро/МВт*год.

У Великій Британії газ за контрактами на «добу наперед» подорожчав на 2,5% — до 120,45 пенса за терм— це максимальний показник з 3 грудня.

Тим часом Reuters називає основною причиною цієї зміни очікування холодної погоди в Північно-Західній Європі, а припинення українського транзиту ставить лише на друге місце.