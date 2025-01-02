Партизани здійснили диверсію біля ракетного складу у Тверській області рф

Партизани здійснили диверсію. Фото: АТЕШ

https://racurs.ua/ua/n202745-partyzany-zdiysnyly-dyversiu-bilya-raketnogo-skladu-u-tverskiy-oblasti-rf.html

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Українські партизани здійснили диверсію на залізниці біля ракетно-артилерійського складу у Тверській області росії.

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Цю ділянку колії ворог використовує для постачання на фронт боєприпасів з 23-го і 107-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони рф (ГРАУ), які є стратегічно важливими об'єктами для російської військової інфраструктури. Про це партизанський рух «АТЕШ» 2 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що на 107-му арсеналі ГРАУ, що має площу близько 5 кв. км, зберігаються балістичні ракети «Іскандер», ракети «Точка-У», а також снаряди для артилерії великого калібру та боєприпаси для РСЗВ «Смерч» та «Град». А на 23-му арсеналі, що за 16 км на південь від Торопця, хоч і менший за площею, але зберігає значні запаси танкових та артилерійських снарядів, осколково-фугасних мін та боєприпасів для мінометів, а також протитанкових ракет та керованих снарядів.

Партизани наголосили, що склади забезпечують значну частину логістики для армії рф на передовій. Однак внаслідок диверсії було ускладнено постачання боєприпасів, по важливу лінію забезпечення порушена. Противник був позбавлений можливості оперативно відновлювати свої ресурси на фронті.

Нагадаємо, у листопаді український агент знищив релейну шафу на залізниці біля села Урожайне Токмацького району Запорізької області. Це призвело до перебоїв у постачанні військової техніки та палива для загарбників на лінії фронту.