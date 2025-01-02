Росіяни обстріляли маршрутку в Херсоні, є поранені. Фото:

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Маршрутне таксі у Херсоні потрапило під російський обстріл.

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У четвер, 2 січня, загарбники обстріляли маршрутку в Корабельному районі Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє чоловіків. У них діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення ніг. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Потерпілих доставили до лікарні і надають медичну допомогу.

Також ОВА поінформували, що 1 січня російський дрон скинув вибухівку у Широкій Балці. У момент аитаки 26-річна жінка та 20-річний чоловік їхали вулицею на автівці й дістали вибухові травми та уламкові поранення. Обоє вже отримали медичну допомогу й лікуватимуться амбулаторно.

Нагадаємо, російські загарбники у новорічну ніч з артилерії обстріляли центр міста у Семенівській громаді Чернігівської області. Були пошкоджені магазини і пекарня, один із об'єктів інфраструктури. Вибиті вікна. На щастя, обійшлося без жертв.