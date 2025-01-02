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Президент підписав закон про демобілізацію у разі загибелі чи зникнення безвісти неповнорідних родичів

Президент підписав закон про демобілізацію у разі загибелі чи зникнення безвісти неповнорідних родичів

2 січ 2025, 19:38
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Президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію військових у разі загибелі чи зникнення безвісти неповнорідних родичів.


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Закон пропонує відновити право військовослужбовців на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення безвісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри.

У пояснювальній записці до законопроєкту № 11531 пояснено, що раніше такі права мали лише ті військовослужбовці, у яких загинули або зникли безвісти повнорідні брати чи сестри (тобто ті, які мають спільних батьків).

Автори законопроєкту додали, що, згідно з Сімейним кодексом України, рідними братами та сестрами вважають як повнорідних, так і неповнорідних родичів.

Джерело: Ракурс


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