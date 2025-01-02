У Миколаєві через ворожі атаки тонни олії потрапили у Південний Буг

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У Миколаєві через падіння уламків безпілотника стався витік рослинної олії у річку Південний Буг.

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Резервуар з олією на агропідприємстві був пошкоджений ще в ніч на 28 грудня. Олія витекла на прилеглу територію та потрапила в річку Південний Буг — її досі відкачують.

Станом на вечір 2 січня відкачали 42 тонни олії, фахівці продовжують роботу. Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич пише, що значного негативного впливу на довкілля це не матиме, адже олія органічного походження.

Щоб локалізувати забруднення, використали сорбуючі бонові загородження