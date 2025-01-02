Київ розкритикував заяву ООН про «обмеження свободи віросповідання» в Україні

https://racurs.ua/ua/n202769-kyyiv-rozkrytykuvav-zayavu-oon-pro-obmejennya-svobody-virospovidannya-v-ukrayini.html

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МЗС України 2 січня відкинуло звинувачення ООН про обмеження в Україні релігійних свобод.

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Наприкінці грудня ООН розкритикувала Україну за відсутність «достатнього обґрунтування» розпуску релігійних організацій, зокрема церкви Московського патріархату. Це нібито порушує міжнародні стандарти.

В ООН також заявили про «непропорційні обмеження свободи віросповідання або переконань» через закон про релігійні організації, пов’язані з росією.

Згідно з позицією МЗС, висновки ООН «спотворюють дійсність». Там зазначили, що закон передбачає демократичну процедуру з рішенням суду, не обтяжує совість вірян, а лише звільняє їх від впливу РПЦ, яку ПАРЄ називає «ідеологічним продовженням злочинного режиму».

Закон не передбачає заборони жодної з існуючих в Україні церков, а забороняє діяльність релігійних організацій із центрами впливу в росії.

Також відомство наголосило, що росія системно використовує релігію як зброю у загарбницькій війні проти України.

Закон про заборону діяльності повʼязаних із росією релігійних організацій набув чинності 23 вересня 2024 року. У громад УПЦ МП є кілька місяців на те, щоб розірвати звʼязки з РПЦ.