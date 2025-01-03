Українці в Польщі отримують фальшиві повістки в армію

https://racurs.ua/ua/n202774-ukrayinci-v-polschi-otrymuut-falshyvi-povistky-v-armiu.html

Ракурс

Українці в Польщі отримують фальшиві повістки.

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Про це попереджає польське Управління з міграції.

Автори цих листів погрожують переслідуванням та депортацією в Україну, якщо отримувач не з’явиться.

У міграційній службі запевнили, що не причетні до цих повісток.

Раніше Польські прикордонники спростували поширену російськими пропагандистськими каналами інформацію про нову хвилю біженців з України. Згідно з повідомленнями прокремлівських акаунтів, нова хвиля біженців з України «штурмує" польсько-український кордон. росіяни заявили, нібито до Польщі щодня втікають до 150 тисяч людей. Це вдвічі більше, ніж зазвичай.

російські канали пишуть, начебто збільшення трафіку на кордоні спричинене занепокоєнням українців щодо зниження віку мобілізації.