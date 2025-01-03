Залякування Фіцо щодо російського газу провалилися, — Politico

https://racurs.ua/ua/n202776-shantaj-fico-provalyvsya-politico.html

Ракурс

Рішення Києва не продовжувати угоду з Кремлем не призвело до катастрофи, як намагався подати це словацький прем'єр-міністр.

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Спроба політика-популіста продовжити купівлю газу у Кремля провалилася, що спричинило дедалі істеричніші попередження про енергетичну кризу в Центральній Європі, які виглядають порожніми словами, пише видання.

За словами Фіцо, закінчення терміну дії угоди про транзит російського палива україською територією, «матиме радикальні наслідки для всіх нас у ЄС».

Словацький лідер навіть пригрозив припинити експорт електроенергії до Києва в помсту за його відмову переглянути угоду з росією, об'єднавшись із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном для тиску на Україну. Незважаючи на це, через кілька днів після припинення поставок газу прогнози про його нестачу виявилися хибними, а ціни не злетіли до небес.

Згідно зі статистикою Gas Infrastructure Europe, запаси газу в Словаччині заповнені більш ніж на три чверті, що вище середнього сезонного показника, а в Угорщині — приблизно на 68%. Інші країни-члени ЄС, які раніше залежали від російського трубопровідного газу, а саме Австрія та Чехія, також мають значні обсяги у сховищах.

Звісно, жодної кризи немає. Немає жодних проблем з поставками для Словаччини або прилеглих країн, таких як Австрія та Чехія. Обсяг сховищ відносно високий порівняно з попитом, тому навіть якби не було альтернативних джерел, не виникло б проблем з поставками. А альтернативних джерел достатньо, — сказав провідний експерт з газових ринків та виконавчий директор компанії S&P Global Лоран Русецкас.

Експерт з енергетики з чеської консалтингової компанії EGÚ Міхал Коцурек вважає, що вплив на ЄС загалом буде незначним.

Я б навіть наважився сказати, що один ризик — той, з яким постійно мали справу трейдери і яким постійно маніпулювали, підштовхуючи ціни вгору, — нарешті зник. Тож скоро стане цілком очевидно, що Словаччина добре забезпечується, жодних проблем не виникає і що ціни на ринку ЄС падають, — сказав він.

Багато хто сумнівається в тому, що Фіцо дійсно вірив у можливість кризи.

За словами економіста GLOBSEC Володимира Воньо, Словаччина була добре підготовлена до завершення угоди, що, за його словами, було давно очікувано і навряд чи когось здивувало.

За словами того ж Русецкаса, хоча рахунки можуть трохи зрости, трейдери вже «прицінилися» до припинення дії транзитної угоди, а рішення уряду Німеччини припинити справляння плати за транзит газу, що поставляється в Центральну Європу, допоможе уникнути різкого стрибка цін.

Однак натомість Фіцо позбудеться доходів, які Словаччина отримує від транспортування російського газу сусідам, а державна енергетична компанія SPP втратить десятки мільйонів євро у вигляді плати за транзит.

Все більш відчайдушні спроби Фіцо зберегти лазівку для отримання прибутку вбили ще один клин між ним і лідерами ЄС. Несподіваний візит до Москви 22 грудня для проведення прямих переговорів із путіним викликав осуд.

В будь-якому разі, цей гамбіт спалив усі важелі впливу, які Словаччина могла мати на сусідню Україну, роблять висновок у Politico.