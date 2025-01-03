В Україні відключатимуть 3G, фото: John Flinchbaugh / Flickr

https://racurs.ua/ua/n202800-ukrayinski-mobilni-operatory-pochnut-vymykaty-svoyi-3g-mereji-vje-2025-roku-nkek.html

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В Україні мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі вже цього року, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги.

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Про це сьогодні, 3 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

НКЕК прагне забезпечити справедливе ставлення до клієнтів під час цього процесу, тому пересвідчились, що мобільні оператори забезпечуватимуть максимальне інформування та вигідні пропозиції для абонентів при переході з 3G на 4G, — заявили у відомстві.

Зазначається, що в ході цього процесу оператори повідомлятимуть клієнтів перед вимкненням 3G у їхньому регіоні.

Якщо ваш телефон уже підтримує 4G, жодних дій не потрібно, — зауважили у НКЕК. — Якщо ваш смартфон не підтримує 4G/LTE, розгляньте можливість заміни пристрою на сучасніший. Це дозволить вам залишатися на зв’язку та користуватися мобільним інтернетом без обмежень.

Також у відомстві запевнили, що відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги.