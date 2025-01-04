Дрони атакували завод з виробництва ракетних двигунів у Смоленській області

https://racurs.ua/ua/n202806-drony-atakuvaly-zavod-z-vyrobnyctva-raketnyh-dvyguniv-u-smolenskiy-oblasti.html

Ракурс

Вночі дрони атакували завод з виробництва ракетних двигунів у Смоленській області росії.

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Атаку по місту Сафоново підтвердив місцевий губернатор. За його словами, російська ППО начебто збила п’ять БпЛА.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що ціллю атаки міг бути завод «Авангард», який входить до складу одного з найбільших ракетобудівних холдингів росії — «Науково-виробничого об'єднання машинобудування».

На підприємстві серійно виробляють транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет, елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетанкової техніки, радіопрозорі укриття.

У Міноборони рф відзвітували про збиття 16 дронів. З них три начебто знищили над Смоленською областю.