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Ракурс
Порт, аеродром та оборонний завод - куди в рф прилетіли невідомі добрі безпілотники

Порт, аеродром та оборонний завод — куди в рф прилетіли невідомі добрі безпілотники

4 січ 2025, 12:48
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ЗМІ пишуть про атаку на найбільший у росії морський торговельний порт.


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Зокрема, губернатор Ленінградської області Дрозденко заявив про три збиті засобами ППО дрони поблизу Лузької губи Фінської затоки. Стверджує, що руйнувань і постраждалих немає. Але відео з місця події свідчить про зворотнє.

Телеграм-канал Astra з посиланням на неназвані джерела пише, що безпілотники намагалися атакувати найбільший у рф морський торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області.

Дрони атакували також військовий аеродром «Балтимор» у Воронежі на росії. Губернатор області повідомив про запуск щонайменше 5 дронів, їх всі начебто збили. «Балтимор» розташований приблизно за 175 км від України. Там дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії.

Раніше «Ракурс» писав, що дрони атакували смоленську область рф. Мішенню атаки міг бути завод «Авангард». Там виготовляють корпуси двигунів для твердопаливних ракет та транспортно-пускові контейнери.

Джерело: Ракурс


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