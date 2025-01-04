Десятки невідомих дронів зафіксували над портом у Данії. Фото:

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Ракурс

Десятки невідомих безпілотників літали над портом Кеге у Данії, розташованим на південний захід від Копенгагена.

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Інцидент стався ввечері 3 січня. Правоохоронці, які прибули за викликом, змогли зафіксувати чотири великі БпЛА над пристанню. А свідок, який викликав поліцію заявив про 20 дронів, які згодом на великій швидкості зникли в затоці Кеге. Про це повідомило видання The Associated Press.

Поліція зараз намагається встановити точну кількість безпілотників, а також їхню належність. Жодних дозволів на польоти дронів у цьому районі на момент інциденту видано не було.

Також правоохоронці перевіряють, чи пов’язаний цей випадок з іншими спостереженнями дронів в Данії. Інцидент розслідується на тлі зростання безпекових занепокоєнь у Європі, пов’язаних із російськими гібридними атаками та війною проти України.

Нагадаємо, у листопаді минулого року невідомі БпЛА виявили над американськими авіабазами «Лейкенхіт» і «Мілденхолл» у Великій Британії. А в грудні невідомі безпілотники літали в Німеччині — над американською військовою базою «Рамштайн», оборонним концерном Rheinmetall й хімічним концерном BASF.

Джерело: The Associated Press