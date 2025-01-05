Дієта впливає на пам’ять та когнітивні функції

https://racurs.ua/ua/n202841-seredzemnomorska-diieta-zminuie-pokraschuie-pam-yat-zminuuchy-bakterialnyy-balans-ucheni.html

Ракурс

Середземноморська дієта може сприяти розвитку мозку завдяки зміні балансу бактерій у кишечнику.

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Це встановило нове дослідження учених з Університету Тулейн (США).

Учені виявили, що в осіб, які дотримувалися середземноморської дієти, бактерії в кишечнику значно відрізнялися від тих, хто харчувався типовою західною дієтою. Ці бактеріальні зміни корелювали з кращою пам’яттю та когнітивними здібностями.

Ми знаємо, що те, що ми їмо, впливає на роботу мозку, але це дослідження вивчало, як це може відбуватися, — зазначили дослідники. — Наші результати свідчать про те, що вибір дієти може впливати на когнітивні функції, змінюючи мікробіом кишечника.

В межах цього дослідження учені вперше оцінили вплив середземноморської дієти на мікробіоту та когнітивні функції порівняно із західною дієтою на моделі гризунів.

Дослідники використовували молодих щурів, приблизно еквівалентних за віком 18-річним людям, для моделювання впливу дієти під час критичного періоду розвитку. Дієти були засновані на споживанні людини і використовували інгредієнти, що відображають складність людського раціону.

В ході дослідження над тваринами було встановлено, що:

у щурів, які протягом 14 тижнів харчувалися середземноморською дієтою, багатою на оливкову олію, рибу та клітковину, кількість чотирьох корисних видів кишкових бактерій збільшилася, а п’яти інших зменшилася порівняно з щурами, які харчувалися західною дієтою з високим вмістом насичених жирів;

ці бактеріальні зміни були пов’язані з покращенням результатів у лабіринтових завданнях, призначених для перевірки пам’яті та навчання. Зокрема, вищий рівень таких бактерій, як Candidatus Saccharimonas, був пов’язаний з кращими когнітивними показниками, тоді як підвищений рівень інших бактерій, таких як Bifidobacterium, корелював з гіршою функцією пам’яті;

група середземноморської дієти також продемонструвала кращу когнітивну гнучкість — здатність адаптуватися до нової інформації — і кращу робочу пам’ять порівняно з групою західної дієти. Вони підтримували нижчий рівень «поганого» холестерину (ліпопротеїдів низької щільності).

Таким чином, середземноморська дієта продемонструвала очевидні переваги для когнітивної гнучкості, пам’яті та здоров’я кишечника, що вказує на потенційні паралелі у молодих людей, чий мозок і тіло все ще дозрівають.

Наші результати свідчать про те, що середземноморська дієта або її біологічні ефекти можуть бути використані для покращення успішності у підлітків або продуктивності праці у молодих людей, — наголошують дослідники. — Хоча ці висновки ґрунтуються на моделях на тваринах, вони перегукуються з дослідженнями на людях, які пов’язують середземноморську дієту з поліпшенням пам’яті та зниженням ризику деменції.

Водночас учені наголошують, що для підтвердження цих ефектів і кращого розуміння складного взаємозв'язку між дієтою, кишковими бактеріями і функцією мозку у молодих людей необхідні більш масштабні дослідження на людях.