Адміністрація Трампа хоче організувати конференцію щодо України. Фото:

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Конференція з питань війни в Україні може бути створена найближчим часом.

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Нова адміністрація США на чолі з Дональдом Трампом може спробувати організувати цю спеціальну конференцію. Точні терміни проведення залежатимуть від готовності диктатора рф володимира путіна та президента України Володимира Зеленського до переговорів, а також від угоди про те, хто буде модератором, порядку денного та місця організації такого заходу. Про це повідомило видання The Telegraph.

Зазначається, що на ймовірність проведення конференції впливатимуть і дії країни-агресора, зокрема те, «чи не здійснюватиме вона обурливих вчинків, які можуть зробити такі переговори неможливими у світлі міжнародної громадської думки». Як приклад, ЗМІ наводить російський обстріл азербайджанського пасажирського літака.

The Telegraph також пише, що Сполучені Штати Америки, як провідна світова держава, явно відіграватимуть центральну роль у будь-яких переговорах, незалежно від того, чи будуть вони офіційно запропоновані Трампом чи ні.

Крім того, вказується, що наступний держсекретар США Марко Рубіо, ймовірно, буде модератором конференції по Україні. Також на цю роль претендує голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у війні росії та України. Глава держави вважає його «сильним та непередбачуваним», тож він може допомогти зупинити владіміра путіна.

Джерело: The Telegraph