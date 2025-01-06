КНДР запустила балістичну ракету середньої дальності у бік Японського моря. Фото:

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Північна Корея провела перші ракетні випробування у 2025 році.

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У понеділок, 6 січня, КНДР запустила балістичну ракету у напрямку Японського моря. Це перша провокація напередодні інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Про це повідомило Yonhap із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Агентство Reuters поінформувало, що держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що КНДР провела ракетні випробування під час візиту до Сеулу.

Військові розповіли, що запуск можливої балістичної ракети середньої дальності було зафіксовано з району Пхеньяну. Ракета пролетіла близько 1 тис. 100 км, перш ніж упала у воду. У разі підтвердження того, що це гіперзвукова ракета, то це буде найбільша дальність польоту північнокорейської ракети такого типу.

Як відомо, востаннє КНДР запускала кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку Японського моря 5 листопада, якраз перед президентськими виборами у США.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав швидко створити систему серійного виробництва і розпочати масове виготовлення БпЛА.