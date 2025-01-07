Командувач Сухопутних військ відреагував на інформацію про 155-у бригаду

https://racurs.ua/ua/n202909-komanduvach-suhoputnyh-viysk-vidreaguvav-na-skandal-u-155-brygadi-ozvuchene-bude-z-chasom.html

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Командувач Сухопутних військ відреагував на інформацію про 155-у бригаду. Михайло Драпатий в ефірі телемарафону висловив впевненість, що «те, що було озвучено, буде з часом спростовано».

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Про це пише «РБК-Україна».

Ряд фактів мали місце. Я зі свого боку негативно відношуся до всіх цих проявів і до того, що можна було поправити на місцях всіма рівнями управління. Мається на увазі всіма командирами, командувачами, — заявив він.

Драпатий каже, що від впливу командування залежить успіх особового складу. Командувач також додав, що нині ведеться робота над удосконаленням командування.

В коментарі «Суспільному» Генштаб ЗСУ повідомив, що «робота над усуненням низки недоліків, оприлюднених у ЗМІ, тривала й до появи публікацій», додавши, що 155-та бригада ім. Анни Київської в повному складі далі виконує завдання в зоні бойових дій та має свою смугу оборони. Також спроможності бригади посилили підрозділами БПЛА.

6 січня представник французької армії сказав AFP, що серед воїнів ЗСУ були окремі випадки дезертирства. Втім кількість залишається незначною, враховуючи загальну кількість тих, хто пройшов навчання: «Вони перебували у французьких казармах і мали право виходити».

Українські солдати підпорядковувалися дисциплінарному режиму, який був встановлений українським командуванням. У Франції не можуть затримувати дезертирів, пояснив французький військовий чиновник:

У Франції дезертирство — не кримінал. Якщо хтось дезертував, французький прокурор не мав повноважень заарештовувати цю людину. А право, надане українській владі на французькій території — це всього лише дисциплінарне право.

Нагадаємо, 155 механізовану бригаду ім. Анни Київської (воює на Покровському напрямку) французька армія навчила на території Франції 2300 військових з цієї бригади. Більшість солдатів були призовниками без бойового досвіду. Їх супроводжували 300 українських кураторів. Решта 2200 солдатів бригади пройшли вишкіл в Україні.

Журналіст Юрій Бутусов писав у грудні, що 1700 солдатів покинули бригаду, не вступаючи в бій, а 50 втекли під час навчань у Франції. Згодом головнокомандувач ЗСУ написав, що приділить увагу проблемним питанням у 155 бригаді (про що саме йдеться — не уточнив).