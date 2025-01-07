Збройні сили України сьогодні, 7 січня, завдали високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти зс рф у районі населеного пункту Біла (Курська область).

.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Такі вогневі ураження є невід'ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території російської федерації, — наголошують у Генштабі. — Збройні Сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань російської федерації, які загрожують безпеці громадян України.