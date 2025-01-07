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ЗСУ вдарили по командному пункту росіян на Курщині, фото: Генштаб ЗСУ
ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту бригади морської піхоти росіян на Курщині — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n202914-zsu-zavdaly-vysokotochnogo-udaru-po-komandnomu-punktu-brygady-morskoyi-pihoty-rosiyan.htmlРакурс
Збройні сили України сьогодні, 7 січня, завдали високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти зс рф у районі населеного пункту Біла (Курська область).
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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Такі вогневі ураження є невід'ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території російської федерації, — наголошують у Генштабі. — Збройні Сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань російської федерації, які загрожують безпеці громадян України.