Дональд Трамп, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive

https://racurs.ua/ua/n202920-vje-pivroku-tramp-ozvuchyv-novi-terminy-zavershennya-viyny-rosiyi-proty-ukrayiny.html

Ракурс

Дональд Трамп, обраний президент США, сподівається, що війну росії проти України вдасться завершити за шість місяців.

.

Про це він заявив під час прес-конференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго з нагоди затвердження Конгресом його перемоги на виборах, повідомляє агентство «Укрінформ».

Я сподіваюся, за шість місяців, — заявив він у відповідь на запитання журналістів щодо імовірних термінів закінчення війни.

Трамп наголосив, що і рф, і Україна продовжують втрачати багато людей. Також він вкотре заявив, що був президентом, «то цієї війни ніколи би не сталося».

Крім того, Трамп зазначив, що президент рф володимир путін хоче зустрітися з ним, і ця зустріч, за його словами, може відбутися після інавгурації, запланованої на 20 січня.

Я не вважаю доречним зустрічатися раніше 20 січня, — зауважив Трамп.

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії у США Трамп вихвалявся тим, що йому вдалося укласти мирну угоду між рф та Україною за 24 години.

Джерело: «Укрінформ»